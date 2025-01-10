«Собака лает — ветер носит»: чемпион ОИ ответил чешскому хоккеисту на оскорбление

Двукратный победитель Олимпийских игр Борис Михайлов ответил на слова чемпиона мира 1972 года в составе Чехословакии Вацлава Недомански, который назвал русских «примитивной нацией». Его слова приводит Sport24.

«Пускай посмотрит, какой результат был, а потом сравнит себя с нами и все. Он один из тех чехов, которые ненавидят Россию, поэтому зачем на него обижаться? На обиженных воду возят. Чего я должен думать, что он говорит? Собака лает — ветер носит», — заявил Михайлов.

Сборная СССР по хоккею 22 раза побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась сильнейшей на Олимпийских играх. В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры.