Чемпион мира не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Чемпион мира Недоманский: предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил не Овечкин

Чемпион мира 1972 года, бывший нападающий сборной Чехословакии Вацлав Недоманский выразил желание, чтобы снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил его соотечественник, а не российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его слова приводит чешское издание Idnes.

«Количество голов Овечкина сейчас огромно – нужно это признать. Вероятно, его успех – лишь вопрос времени. Однако, скажу честно, я предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — заявил он.

9 января Овечкин не забил во втором матче подряд. 39-летний форвард провел на льду 17 минут 55 секунд во встрече против «Ванкувера» (2:1 ОТ), но отличиться не смог. 7 января он также ушел без забитых шайб в матче против «Баффало» (3:4 Б).

До рекорда Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ Овечкину осталось 22 гола.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Монреаль». Эта игра пройдет в ночь на 11 января, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее агент объяснил, почему Овечкин не смог забить в двух матчах подряд.