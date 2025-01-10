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«Зачем мне оправдываться?» Роднина о гражданстве США

Олимпийская чемпионка Роднина опровергла слухи о наличии у нее гражданства США
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина опровергла слухи, согласно котором у нее имеется второе гражданство — США. Ее слова приводит Sport24.

«Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди. Мне остается только их пожалеть», — заявила она.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

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