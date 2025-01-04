Экс-футболист сборной России рассказал, когда страну вернут на международную арену

Широков о возвращении России: самый оптимистичный прогноз — в 2026

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков не верит в возвращение на международную арену в 2025 году. Его слова приводит «Чемпионат».

«Уже время пришло, но в 2025-м — точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — заявил Широков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России и российские клубы с 2022 года проводят только товарищеские поединки с иностранными командами.

Ранее Денис Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года.