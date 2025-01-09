Единственный хоккеист, поигравший с Овечкиным и Гретцки, высказался о возможном рекорде

Единственный хоккеист в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который в своей карьере выступал и с россиянином Александром Овечкиным, и с канадцем Уэйном Гретцки, Майк Кнубл оценил погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» за рекордом по числу голов в лиге. Его слова приводит ESPN.

«Тот факт, что Ови наступает на пятки Гретцки, просто безумен. Мне просто повезло играть с ними. Они оба — настоящие суперзвезды», — заявил Кнубл.

Кнубл играл вместе с Гретцки в последнем сезоне канадца в НХЛ — в сезоне-1998/99 они выступали за «Нью-Йорк Рейнджерс». С 2009 по 2012 год Кнубл играл за «Вашингтон» вместе с Овечкиным.

В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина на данный момент 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он отличился уже 19 раз.

В ночь на 7 января «Вашингтон» проиграл «Баффало Сэйбрз». Овечкин в этом поединке результативными действиями не отметился.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем.