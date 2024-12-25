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Российский голкипер стал лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году

Бобровский является лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году
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Jim Rassol/Reuters

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занимает первое место по числу побед в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2024 году среди голкиперов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Всего он выиграл вместе с командой 51 матч, 16 из которых пришлись на плей-офф Кубка Стэнли сезона-2023/24. В финальной серии «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бобровский сыграл в 24 матчах, одержав победу в 16 из них. «Флорида» идет на третьем месте Восточной конференции, набрав 46 очков после 36 проведенных поединков.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Он — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды. Вместе с супругой Ольгой они воспитывают дочь Каролину, которая родилась 7 октября 2021 года, а в начал декабря 2024 года он пропустил несколько матчей из-за рождения второго ребенка.

Ранее российского хоккеиста Никиту Кучерова удалили до конца матча НХЛ за удар соперника.

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