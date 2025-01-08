Исинбаева вернулась в Россию

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Волгоград, чтобы попрощаться с тренером Евгением Трофимовым. Об этом в интервью ТАСС заявила легкоатлетка Татьяна Лебедева, которая также прибыла на траурную церемонию.

«Лена приехала на церемонию прощания со своим тренером», — заявила Лебедева.

О смерти Трофимова стало известно 3 января. Специалист тренировал Исинбаеву дважды: в 1997-2006 годах, а также в 2010-2014 году. Под его руководством спортсменка стала олимпийской чемпионкой Афин в 2004 году, а также бронзовым призером Игр в Лондоне в 2012 году. Также за время сотрудничества Исинбаева выиграла четыре чемпионата мира.

Трофимов был награжден почетным знаком «За высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх», орденом Петра Великого I степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее Елена Исинбаева высказалась о смерти своего тренера.