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ЦСКА потерпел третье поражение подряд

ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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ХК «Динамо-Минск»

Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице Белоруссии на стадионе «Минск-Арена», завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Крис Тирни, который отличился в начале второго периода, а также Вадим Мороз, который реализовал большинство своей команды. Его ассистентами выступили Джордан Гросс и Вадим Шипачёв.

Для московского клуба это поражение стало третьим подряд. ЦСКА во второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо».

Армейский клуб после 42-х матчей в Западной конференции КХЛ идет на втором месте, набрав 57 очков. У «Динамо», который также играет в Западной конференции, на матч больше и третье место. В активе минской команды 55 баллов.

Следующий матч армейцы также проведут на выезде и сыграют с «Куньлунь Ред Старз». Матч состоится 10 января, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени. Минское «Динамо» в тот же день дома примет «Сибирь», матч начнется в 19:10 мск.

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