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Теннисист Медведев стал отцом во второй раз

Теннисист Медведев рассказал, что во второй раз стал отцом
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medwed33/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский теннисист Даниил Медведев и его супруга Дарья во второй раз стали родителями. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Счастливый 2025 год», — написал Медведев, опубликовав фотографию, на которой запечатлен новорожденный малыш, сам теннисист и его дочь Алиса.

Алиса родилась в октябре 2022 года. Вторую беременность Медведевы скрывали так же, как и первую.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Он — один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. Медведев занимает пятую строчку в рейтинге лучших теннисистов в мире, где лидирует представитель Италии Янник Синнер.

Ранее российская модель бросила провалившего допинг-тест украинца Михаила Мудрика.

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