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Стало известно, будут ли допущены российские лыжники на международные турниры в 2025 году

FIS не собирается допускать российских лыжников на турниры в 2025 году
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Павел Бедняков/РИА Новости

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не собирается в 2025 году допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Заявление FIS приводит «ВсеПроСпорт».

«На текущий момент мы можем с уверенностью заявить, что ни один российский или белорусский спортсмен, а также тренер или любой член персонала, не будет приглашен к участию в Кубке, чемпионате мира или другом турнире под эгидой в FIS до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе организации.

27 сентября 2024 года стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российский лыжник сменил спортивное гражданство, чтобы выступать за Словению.

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