Российская гимнастка объяснила, почему не живет в России

Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Анна Жегалкина объяснила, почему выбрала жить в Дубае, а не в России. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопросы подписчиков.

«Потому что мне нужна подушка безопасности на всякий случай. Я хочу иметь функционирующий запасной вариант и быть спокойной за свое будущее. Дубай — самое легкое место, где я самостоятельно смогла получить вид на жительство и начать работать», — рассказала она.

После завершения спортивной карьеры гимнастка изначально переехала в Калифорнию, где начала изучать детскую фотографию.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее экс-игрок сборной России ради супруги купил жилье в другой стране.