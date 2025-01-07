«Больше идет кататься, чем говорить»: экс-фигуристка посмеялась над Загитовой

Бывшая профессиональная фигуристка и тренер, а ныне спортивная журналистка Софья Джикия посетила шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» и поделилась своими эмоциями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), иронично высказавшись об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Лебединое озеро» Навки — современно, стильно, динамично! Как красиво катается Виктория Синицина — плывет по льду! Ну и в очередной раз убедилась, что Алине Загитовой больше идет кататься, чем говорить», — написала она.

Загитову нередко критикуют за работу ведущей. В том числе иронично спортсменку оценивал журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее Губерниев пожелал Загитовой здоровья после ее попадания в больницу.