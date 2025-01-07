«Лишено смысла о логики»: Роднина о Трусовой на Олимпиаде — 2026

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не верит в то, что российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) сможет выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Разговоры о Саше на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность. Надо говорить о тех, кто реально выступает на высоком уровне, а не о некогда успешных», — заявила Роднина.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку лучших. Перед награждением Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако в на официальных стартах так и не выступила.

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