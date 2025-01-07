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Овечкин не сумел сократить отставание от рекорда Гретцки

«Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало», Овечкин не набрал очков
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Washington Capitals/Twitter

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. В основное время команды не сумели выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3, в овертайме шайб также заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались игроки «Сэйрбз». Победный бросок на свой счет записал Джон-Джейсон Петерка.

у «Баффало в основное время заброшенными шайбами отметились Петерка, Алекс Так, а также Тейдж Томпсон. В составе «Вашингтона» голы в свой актив в записали Том Уилсон, оформивший дубль, и белорус Алексей Протас.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в этом поединке результативными действиями не отметился.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем.

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