Овечкин не сумел сократить отставание от рекорда Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. В основное время команды не сумели выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3, в овертайме шайб также заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались игроки «Сэйрбз». Победный бросок на свой счет записал Джон-Джейсон Петерка.

у «Баффало в основное время заброшенными шайбами отметились Петерка, Алекс Так, а также Тейдж Томпсон. В составе «Вашингтона» голы в свой актив в записали Том Уилсон, оформивший дубль, и белорус Алексей Протас.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в этом поединке результативными действиями не отметился.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем.