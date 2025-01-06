Экс-футболист рассказал, будут ли российские клубы конкурентоспособны после возвращения в еврокубки

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что российские клубы будут конкурентоспособны после возвращения в еврокубки.

«Будут ли российские клубы конкурентоспособны после возвращения в еврокубки? Конечно. А какие проблемы?! У нас хороший чемпионат, хороший подбор футболистов. Нет проблем, будем выступать так, как выступали раньше», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов.