Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

Россия получит минимально возможные 4,333 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА..

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов», — рассказали в пресс-службе организации.

Ранее РФ получила минимальный балл от УЕФА в сезонах-2022/23 и 2023/24. На данный момент Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов. Это дает право делегировать в еврокубки четыре команды — по одной в квалификационный раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, и две в квалификационный раунд Лиги конференций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее УЕФА дисквалифицировал украинский клуб из Лиги конференций.