Российский хоккейный тренер: канадцы могут быть разочарованы выступлением своей сборной на МЧМ

Тренер Плющев: канадцы могут быть разочарованы выступлением своей сборной на МЧМ

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что канадские и шведские болельщики могут быть разочарованы выступлением своих сборных на молодежном чемпионате мира.

«Кто для меня стал главным разочарованием турнира? Здесь главный вопрос состоит в том, для кого было разочарование. Конечно, канадские болельщики разочарованы результатом своей сборной. Это же можно сказать про шведов. Я могу сказать то, что в финале играли те, кто заслужил. Лучше говорить о разочарованиях турнира со специалистами из Канады, Швеции. Лучше у них спросить, разочарованы ли они выступлениями своих сборных», — сказал Плющев.

На молодежном чемпионате мира Канада в 1/4 финала уступила Чехии, а шведы проиграли чехам в матче за третье место.

В финале США одолели Финляндию. Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

В первом периоде счет открыл финн Ессе Киискинен. Джеймс Хэгенс восстановил ничейный счет через минуту, но почти сразу Туомас Уронен вновь вывел Финляндию вперед. Во втором периоде Эмиль Пиениниеми довел преимущество Финляндии до двух шайб, но в конце двадцатиминутки Брендон Свобода и Коул Хатсон сравняли счет.

В овертайме Тедди Стига принес США победу в турнире.

Ранее Плющев заявил, что американцы заслужили выиграть хоккейный МЧМ.