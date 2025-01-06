Обвиняемая в избиении гимнасток тренер попала в больницу

Адвокат Владислав Луньков в интервью РИА Новости заявил, что тренер избитых спортсменок во Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике Анастасия Савватеева-Субботина попала в больницу.

По его словам, специалистка намеренно обратилась в медицинское учреждение, на самом деле не имея на это никаких оснований.

«Насколько мне известно, преподавателя доставили на «скорой» в больницу. Этот трюк нам хорошо знаком — когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу — сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить. У нее есть возможность собраться с мыслями и подключить связи», — заявил Луньков.

5 января стало известно, что Луньков опубликовал в соцсетях видео, на котором мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.

Ранее сообщалось, что тренер избитых гимнасток во Владимире оказывает давление на свидетелей.