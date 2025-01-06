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Губерниев заявил, что лыжники и биатлонисты из России не поедут на ОИ-2026

Губерниев заявил, что лыжников и биатлонистов из России не допустят до ОИ-2026
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что не верит в допуск российских лыжников и биатлонистов до участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане.

По его мнению, никто из спортивных чиновников не будет общаться с Виктором Майгуровым и Еленой Вяльбе, которые возглавляют российские федерации биатлона и лыжных гонок соответственно. При этом вероятность участия россиян в нейтральном статусе все же присутствует

«Сразу скажу, на уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль (баранка)! Я все уже узнал! Но контакты с МОК есть у некоторых компетентных людей из МОК, тут ситуация не выглядит безнадежной!!!» — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.

Ранее французская биатлонистка завершила карьеру в 29 лет.

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