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Французская биатлонистка завершила карьеру в 29 лет

Французская биатлонистка Шевалье завершила карьеру в 29 лет
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IMAGO/Global Look Press

Двукратная чемпионка Европы по биатлону француженка Клоэ Шевалье завершила карьеру в возрасте 29 лет. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Я прожила это уникальное приключение на 1000%. Кроме того, у меня была возможность поделиться этим со своей старшей сестрой, и я приобрела друзей на всю жизнь. Ни о чем лучшем я и мечтать не могла», — написала французская спортсменка.

В текущем сезоне Шевалье не принимала участие в Кубке мира. В общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) она идет на третьем месте.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее олимпийская чемпионка одержала первую победу после возобновления карьеры.

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