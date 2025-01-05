Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции против «Монако»

Россиянин Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет матч на Суперкубок Франции против «Монако» на скамейке запасных. Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола.

«Монако»: Радослав Маецки, Вандерсон, Каю Энрике, Тило Керер, Мохаммед Салису, Александр Головин, Элисс Бен-Сегир, Ламин Камара, Денис Закария, Магнес Аклиуш, Брил Эмболо.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится в Катаре.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Головин назвал условие для ухода из «Монако».