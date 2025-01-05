Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции против «Монако»

Россиянин Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции
close
Panoramic/Global Look Press

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет матч на Суперкубок Франции против «Монако» на скамейке запасных. Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола.

«Монако»: Радослав Маецки, Вандерсон, Каю Энрике, Тило Керер, Мохаммед Салису, Александр Головин, Элисс Бен-Сегир, Ламин Камара, Денис Закария, Магнес Аклиуш, Брил Эмболо.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится в Катаре.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Головин назвал условие для ухода из «Монако».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами