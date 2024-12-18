Головин назвал условие для ухода из «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не планирует менять клубную прописку, однако отметил, что в случае ухода предложение должно быть выгодным для французского клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня все устраивает в «Монако». Мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Если представить, что кто-то проявляет серьезную заинтересованность во мне, то должны быть учтены интересы «Монако». Этот клуб многое мне дал», — заявил Головин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

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