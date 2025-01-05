На Сахалине в четвертый раз пройдут российско-китайские молодежные зимние игры

В Южно-Сахалинске с 8 по 14 января пройдут четвертые Российско-Китайские молодежные игры по зимним видам спорта. В мероприятии поучаствуют 224 спортсмена, а также 128 тренеров и представителей из России и Китая.

В программу игр войдут прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, шорт-трек, керлинг, лыжные гонки и фигурное катание.

Предполагается, что четвертые Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут с целью укрепления дружбы между странами, нравственного и физического воспитания молодежи, а также повышения спортивного мастерства.

Игры пройдут на нескольких площадках, среди которых трамплинный комплекс «Высота», лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», горнолыжный комплекс «Горный воздух», учебно-тренировочный центр «Восток» и дворец спорта «Кристалл».

Напомним, в 2005 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились, что российско-китайские игры будут проводиться поочередно раз в 2 года в России и Китае. Также в 2016 году были учреждены молодежные игры по зимним видам спорта. В период с 2016 по 2024 год российско-китайские игры прошли 3 раза.