Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине в четвертый раз пройдут российско-китайские молодежные зимние игры

Более 200 спортсменов примут участие в Российско-Китайских зимних играх
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Южно-Сахалинске с 8 по 14 января пройдут четвертые Российско-Китайские молодежные игры по зимним видам спорта. В мероприятии поучаствуют 224 спортсмена, а также 128 тренеров и представителей из России и Китая.

В программу игр войдут прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, шорт-трек, керлинг, лыжные гонки и фигурное катание.

Предполагается, что четвертые Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут с целью укрепления дружбы между странами, нравственного и физического воспитания молодежи, а также повышения спортивного мастерства.

Игры пройдут на нескольких площадках, среди которых трамплинный комплекс «Высота», лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», горнолыжный комплекс «Горный воздух», учебно-тренировочный центр «Восток» и дворец спорта «Кристалл».

Напомним, в 2005 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились, что российско-китайские игры будут проводиться поочередно раз в 2 года в России и Китае. Также в 2016 году были учреждены молодежные игры по зимним видам спорта. В период с 2016 по 2024 год российско-китайские игры прошли 3 раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами