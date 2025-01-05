Овечкин рассказал, получает ли он удовольствие от погони за рекордом Гретцки

Овечкин о погоне за Гретцки: побеждать всегда приятно

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин высказался о погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, заявил, что побеждать всегда приятно, передает Sport24.

«Получаю ли я удовольствие от погони за Гретцки? Побеждать всегда приятно. Когда ты выигрываешь, в раздевалке царит невероятное настроение», — сказал Овечкин.

Овечкин отличился на 51-й минуте матча регулярного чемпионата против «Рейнджерс». Его гол стал пятым для команды. Также он ассистировал канадцу Тому Уилсону, который забросил седьмую шайбу «Кэпиталз» в пустые ворота. Встреча завершилась со счетом 7:4.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Ранее Овечкин вышел на 12-е место по очкам за всю историю НХЛ.