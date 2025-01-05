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Определился второй финалист молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв Чехию
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Global Look Press

Сборная США стала вторым финалистом проходящего в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею. В своем полуфинале являющиеся действующими чемпионами мира среди молодежи американцы в напряженной борьбе переиграли команду Чехии. На быстрый гол Гейба Перро европейцы в середине первого периода ответили точным броском Якуба Штанцля, но во втором периоде Шейн Айзерман реализовал большинство. Окончательно же решил исход встречи и принес американской сборной путевку в финал гол Райана Леонарда при выходе два в один в конце третьего периода, после чего Оливер Мур еще и убежал к пустым воротам в концовке — 4:1. Леонард и Перро набрали по два очка (1+1 у каждого), став самыми результативными игроками встречи.

Для сборной США это будет третий финал за последние шесть лет. Два предыдущих «звездно-полосатые» выиграли. В решающем поединке они сойдутся со сборной Финляндии, которая в другом полуфинале на последней минуте овертайма вырвала победу у считавшихся фаворитами шведов — 4:3 ОТ. Именно Финляндия является одной из трех и единственной европейской молодежной сборной, выигрывавшей чемпионат мира с 2013 года. На счету финнов на этом отрезке три титула, у американцев четыре, у Канады — пять.

В матче за бронзу встретятся команды Швеции и Чехии.

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