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Генеральный директор клуба РПЛ оценил возможность подписания Промеса

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: Промес не захочет в Махачкалу
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qpromes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов исключил подписание нидерландского полузащитника Квинси Промеса на фоне слухов о возможном возвращении игрока в Россию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси — сильный футболист, однозначно. Подписание к нам? Это невозможно. Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Сам Квинси не захочет в Махачкалу», — заявил Газизов.

Ранее сообщалось, что после очередного заседания в конце января Промесу могут разрешить покидать ОАЭ.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать одного из легионеров.

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