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«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения

«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения
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ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» поздравил экс-игрока команды Квинси Промеса с 33-м днем рождения. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «красно-белых».

«Квинси Промесу — 33. За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах, став одним из самых ярких игроков в истории клуба. Желаем братухе крепкого здоровья и успехов!» — написала пресс-служба.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. Футболист выступал в составе «красно-белых» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее был назван человек, от которого зависит возвращение Промеса в «Спартак».

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