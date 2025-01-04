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Два российских хоккеиста вошли в список лучших клуба НХЛ в XXI веке

Бобровский и Буре вошли во вторую сборную «Флориды» в XXI веке
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Jim Rassol/Reuters

Хоккеист Сергей Бобровский и экс-хоккеист Павел Буре из России вошли во вторую символичную сборную клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Флорида Пантерз» в XXI веке.

Лига продолжает публиковать лучших хоккеистов команд в XXI веке, которые состоят из вратаря, двух защитников и трех нападающих. Выбор делают вещатели, журналисты и бывшие игроки.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Бобровский выступает в составе «Пантерз» с 2019 года. В завершившемся сезоне он выиграл вместе с командой 51 матч, 16 из которых пришлись на плей-офф Кубка Стэнли сезона-2023/24. В финальной серии «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3. Также он — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды.

Буре завершил карьеру в 2003 году. За «Пантерз» он выступал с 1999 по 2002 год, провел 227 матчей, в которых набрал 255 (153+102) очков.

Ранее Буре объяснил, почему сдал американский паспорт.

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