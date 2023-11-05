Буре объяснил, почему сдал американский паспорт

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре в интервью «Матч ТВ» рассказал, что Северная Америка была для него местом работы, и как только он закончил карьеру, принял решение сдать паспорт гражданина США.

«Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда закончил играть, то понял, что не хочу разрываться между двумя странами. Мне больше нравится находиться у себя дома в России. Поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в России.

Даже в 90‑х каждое лето во время отпуска приезжал домой, когда некоторые энхаэловцы этого не делали. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», — заявил экс-хоккеист.

Павел Буре выигрывал чемпионат мира (1990), становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду Пантерз». Провел 702 матча в регулярных чемпионатах, отметившись 779 (437+342) очками. Также он сыграл 64 матча в Кубке Стэнли, набрав 70 (35+35) баллов.

Спортивную карьеру завершил в 2003 году.

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