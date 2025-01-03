Российский тренер оценил шансы России вернуться на международную арену в 2025 году

Юран: не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что Россия не вернется на международную арену в 2025 году. Его слова приводит «Чемпионат».

«Не верю в возвращение России в 2025 году. Есть реальные вещи и виртуальные. Думаю, в 2025 году на 99% нас не вернут. Мне бы хотелось, чтобы вернули и все вновь стало, как было. Но есть вещи, в которых мы бессильны. Оставлю 1% — все бывает в жизни», — заявил Юран.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России и российские клубы с 2022 года проводят только товарищеские поединки с иностранными командами.

Ранее Денис Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года.