«Если помогает, пусть пьет»: в России поддержали любящего пиво Овечкина

Хоккеист Анкудинов не увидел криминала в том, что Овечкин пьет пиво после матчей

Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов не увидел никакой проблемы в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может выпить пива. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если ему помогает, пусть пьет. У каждого своя индивидуальная подготовка. Главное, чтобы «любители» на диване поменьше видели подобного, чтобы не обсуждали дела других людей. Кто сказал, что пить пиво неправильно? Ученые уже доказали, что пиво после игры помогает спортсмену восполнить силы, криминала в употреблении этого напитка нет никакого», — заявил он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». После игры появилась видеозапись, на которой Овечкин держит банку пива в руках и желает после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

В матче с «Бостоном» Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.