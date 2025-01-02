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Комментатор рассказал о роли партнеров в успехах Овечкина

Комментатор Майков: Протас и Строум помогают Овечкину объемом работы
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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», насколько важна роль партнеров Александра Овечкина в его успешном выступлении в сезоне-2024/25.

«Игрок такого плана, который уже столько выиграл, который уже столько поназабивал. Ладно бы, если бы это был какой-то, не знаю, ролевик, который в 39 лет просто там случайно бабахнул, и он всегда шел по, не знаю, там, три очка за 20 матчей, а в 39 лет набрал пять. Это было бы одно. Но здесь 17 голов за 20, это, конечно, нонсенс. Ну и звено, то есть это же не только Овечкин, не он же все. То есть Овечкин сейчас и Овечкин даже еще там пятилетней давности, мне кажется, все равно это уже немножечко разные игроки, потому что сейчас за него колоссальный объем работы делают и партнеры его. И Протас, и Строум. Протас, конечно, в первую очередь. Вообще, мне кажется, он может претендовать на звание главного прорыва, главного открытия вот этих трех первых месяцев. Потому что как Протас играет, это просто великолепно», — подчеркнул Майков.

Овечкин забросил 17 шайб в 20 матчах в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне, причем после восстановления из-за перелома ноги капитан «Кэпиталз», идущих на первом месте на Востоке, оформил по шайбе в каждом из двух первых матчей.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.

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