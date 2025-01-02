Тренер Овечкина раскрыл, как прошла подготовка хоккеиста к сезону

Павел Бурлаченко, личный тренер российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, рассказал, что подготовку к сезону они начинают примерно за три месяца до его старта. Слова специалиста приводит официальный Telegram-канал команды хоккеиста.

«Плюс-минус так. Иногда рамки немножко сдвигаются в зависимости от обстоятельств. Сначала это втягивающие тренировки, несложные, потом постепенно, по мере приближения к сезону, нагрузки и количество тренировок увеличиваются», — рассказал он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.