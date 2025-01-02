Комментатор назвал нонсенсом выступление Овечкина в этом сезоне

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru» о старте «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина. В прошлом сезоне «столичные» еле попали в плей-офф, а в этом идут в лидерах чемпионата, в то время как Александр Великий после семи шайб в первых 40 матчах в сезоне-2023/24 эту кампанию начал с 17 голов в 20 встречах.

«Вот что они так стартовали, в принципе, не самый большой сюрприз. Как они поработали на рынке в июле и августе, ну это прямо достойно восхищения. Это отличный пример для всех остальных, потому что в каждую из линий «Вашингтон» нашел укрепления: нашли Томпсона в «раму», нашли Чикрана в оборону, нашли Дюбуа, Манджипани, Врану аж достали в атаку. В общем, стало-то все куда лучше на бумаге, и на деле это тоже начало работать. А вот такая форма Овечкина… Когда человек выдает лучший старт в карьере в 39 лет – это вообще какой-то, мне кажется, нонсенс», — рассказал Майков.

«Вашингтон» в данный момент занимает первое место в Восточной конференции и третье во всей лиге с 52 очками после 37 проведенных встреч. Овечкин, восстановившись после перелома лодыжки, отметился двумя заброшенными шайбами в двух играх.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.