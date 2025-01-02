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26-летний боец ММА скончался в новогоднюю ночь

Новозеландский боец ММА Уилсон скончался в новогоднюю ночь в 26 лет
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Hakaraia Wilson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новозеландский боец ММА Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело спортсмена было обнаружено 1 января Гисборне, куда Уилсон приехал, чтобы посетить музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место, не увидели причин, чтобы подозревать насильственную смерть. Дело было передано коронеру (должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти).

Последний бой Уилсон провел 27 октября 2024 года, победив представитель Филиппин Марка Алкобу техническим нокаутом на турнире Canggu Fight Night 32, который состоялся на Бали. Всего за всю карьеру в ММА спортсмен провел четыре поединка, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение.

Шесть недель назад на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Уилсон сообщил, что успешно перенес операцию.

«Операция сделана. Возвращаюсь как можно скорее», — написал спортсмен.

Ранее чемпион мира по биатлону умер в возрасте 79 лет.

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