В «Динамо» предрекли российскому футболу тяжелый год

Тренер «Динамо» Личка заявил, что 2025 год будет тяжелым для российского футбола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что не следит за разговорами вокруг вероятного возвращения сборной России и российских клубов на международную арену. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Понятно, я хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжелым для российского футбола. Но посмотрим, как будет дальше», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Денис Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года.