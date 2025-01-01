Непомнящий выступил с заявлением после разделенной с Карлсеном победы на ЧМ

Шахматист Непомнящий поздравил фанатов с Новым годом после победы на ЧМ

Российский шахматист Ян Непомнящий поздравил поклонников с Новым годом после победы на чемпионате мира по блицу, которую он разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном. Поздравление опубликовано в социальных сетях Международной шахматной федерации.

«Желаю, чтобы все печали и неудачи остались в 2024-м. Пусть 2025-й подарит вам радость и удачу, а проблем со здоровьем у вас не было. Пусть в праздники все смогут проводить больше времени с близкими и любимыми людьми! С Новым годом!» — заявил он.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами.

В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

Ранее Карлсен объяснил, зачем предложил Непомнящему разделить победу на чемпионате мира.