Канада вылетела с Кубка Шпенглера

Сборная Канады уступила «Штробинг Тайгерз» из Германии в полуфинальном матче Кубка Шпенглера.

Встреча, которая проходила на арене «Айсштадион» в Давосе (Швейцария), завершилась со счетом 2:4. В первых двух периодах команды обменялись заброшенными шайбами, но в третьем отрезке канадцы пропустили два безответных гола.

В финале «Штробинг Тайгерз» сыграют против победителя пары «Фрибург» (Швейцария) — «Давос» (Швейцария).

В Кубке Шпенглера сборная Канады соревнуется с европейскими клубными командами. Изначально Канаду на этом турнире представляла постоянная национальная команда, но впоследствии она стала состоять из канадцев, играющих в европейских лигах или Американской хоккейной лиге (АХЛ). Канадская сборная выигрывала Кубок Шпенглера, в котором они участвуют с 1984 года, 16 раз.

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