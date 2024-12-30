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Канада вылетела с Кубка Шпенглера

Канада проиграла «Стробинг Тайгерз» со счетом 2:4 в 1/2 Кубка Шпенглера
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Сборная Канады уступила «Штробинг Тайгерз» из Германии в полуфинальном матче Кубка Шпенглера.

Встреча, которая проходила на арене «Айсштадион» в Давосе (Швейцария), завершилась со счетом 2:4. В первых двух периодах команды обменялись заброшенными шайбами, но в третьем отрезке канадцы пропустили два безответных гола.

В финале «Штробинг Тайгерз» сыграют против победителя пары «Фрибург» (Швейцария) — «Давос» (Швейцария).

В Кубке Шпенглера сборная Канады соревнуется с европейскими клубными командами. Изначально Канаду на этом турнире представляла постоянная национальная команда, но впоследствии она стала состоять из канадцев, играющих в европейских лигах или Американской хоккейной лиге (АХЛ). Канадская сборная выигрывала Кубок Шпенглера, в котором они участвуют с 1984 года, 16 раз.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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Ранее Канада впервые за пять лет осталась без медалей МЧМ.

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