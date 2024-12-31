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Азербайджан наказали за насилие против гимнасток

Федерацию гимнастики Азербайджана наказали за насилие против спортсменок
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Mike Blake/Reuters

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наказала Федерацию гимнастики Азербайджана (AGF) и нескольких тренеров за насильственные действия в отношении спортсменок национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба GEF.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Мариана Васильева отстранена от участия в любой деятельности под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на восемь лет. Также ей пожизненно запрещено занимать должность главного тренера в любой федерации. В ходе расследования было выяснено, что Васильева применяла методы психологического и физического насилия в адрес своих подопечных, удерживая также их денежные вознаграждения.

Также наказаны тренеры Сияна Василева и Евгения Валиева. AGF отстранена от участия в мероприятиях FIG на полгода с денежным штрафов в 50 тыс. швейцарских франков.

В марте 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

FIG в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о возвращении россиян на международные турниры.

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