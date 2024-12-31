Фигурист Ковтун объявил о разводе с гимнасткой Левановой

Фигурист Максим Ковтун в интервью Александру Тарасову (рэперу T-Killah) объявил о разводе с гимнасткой Евгенией Левановой.

Cпортсмен заявил, что расставание прошло бесконфликтно.

«Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно», — заявил Ковтун.

В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года они расписались и сыграли свадьбу.

Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Она тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

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