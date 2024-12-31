Ягру выбили четыре зуба

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов по итогам матча регулярного чемпионата чешского Экстракласса против «Маунтфилда».

52-летний форвард провел на льду в игре 14 минут 54 секунды и отметился одной результативной передачей. Игра закончилась победой «Кладно» со счетом 4:2. По ходу матча «Маунтфилд» вел со счетом 2:0, но в третьем игровом отрезке пропустил четыре шайбы подряд.

В текущем сезоне Ягр провел за «Кладно», владельцем которого является, 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть (3+2) балла.

Омский «Авангард» в нынешнем сезоне набрал в 39 играх 39 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, попадая в зону плей-офф. Ягр во время своей карьеры дважды выступал за «Авангард». Сначала он приезжал в Омск во время локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2004/05, а затем провел в «омских ястребах» три сезона с 2008 по 2011 годы. В составе «Авангарда» он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок континента.

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