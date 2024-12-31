Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ягру выбили четыре зуба

Экс-игроку «Авангарда» Ягру выбили четыре зуба в матче чемпионата Чехии
close
jj68jaromirjagr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов по итогам матча регулярного чемпионата чешского Экстракласса против «Маунтфилда».

52-летний форвард провел на льду в игре 14 минут 54 секунды и отметился одной результативной передачей. Игра закончилась победой «Кладно» со счетом 4:2. По ходу матча «Маунтфилд» вел со счетом 2:0, но в третьем игровом отрезке пропустил четыре шайбы подряд.

В текущем сезоне Ягр провел за «Кладно», владельцем которого является, 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть (3+2) балла.

Омский «Авангард» в нынешнем сезоне набрал в 39 играх 39 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, попадая в зону плей-офф. Ягр во время своей карьеры дважды выступал за «Авангард». Сначала он приезжал в Омск во время локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2004/05, а затем провел в «омских ястребах» три сезона с 2008 по 2011 годы. В составе «Авангарда» он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок континента.

Ранее Александр Овечкин оценил свою форму после травмы.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами