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Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по шахматам, но смог победить

Норвежец Карлсен смог выиграть партию на ЧМ по блицу, несмотря на опоздание
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Global Look Press

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опоздал на партию чемпионата мира по блицу против немца Михаэля Бецольда. Об этом сообщает NRK.

16-й чемпион мира по шахматам пропустил минуту от начала игры, но смог одержать итоговую победу.

«Мне нужно было немного времени, чтобы успокоиться. Надеюсь, теперь все будет хорошо», — заявил шахматист.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал. ЧМ по блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Ранее гроссмейстер Даниил Дубов объяснил, что проспал партию на ЧМ по блицу из-за джетлага.

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