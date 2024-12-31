Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по шахматам, но смог победить

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опоздал на партию чемпионата мира по блицу против немца Михаэля Бецольда. Об этом сообщает NRK.
16-й чемпион мира по шахматам пропустил минуту от начала игры, но смог одержать итоговую победу.
«Мне нужно было немного времени, чтобы успокоиться. Надеюсь, теперь все будет хорошо», — заявил шахматист.
На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.
После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал. ЧМ по блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.
Ранее гроссмейстер Даниил Дубов объяснил, что проспал партию на ЧМ по блицу из-за джетлага.