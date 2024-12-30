Фетисов озвучил свое главное желание на следующий год

Фетисов: главное, чтобы в новом году все были здоровы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что его главное желание на следующий год — чтобы все были здоровы. Его слова приводит Sport24.

«Новый год — семейный праздник, поэтому буду праздновать с семьей. Обязательно слушаю поздравления президента. Каждый год с радостью и бокалом шампанского в руках. Главное желание на следующий год — чтобы все были здоровы», — заявил Фетисов.

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