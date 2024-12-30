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Фетисов озвучил свое главное желание на следующий год

Фетисов: главное, чтобы в новом году все были здоровы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что его главное желание на следующий год — чтобы все были здоровы. Его слова приводит Sport24.

«Новый год — семейный праздник, поэтому буду праздновать с семьей. Обязательно слушаю поздравления президента. Каждый год с радостью и бокалом шампанского в руках. Главное желание на следующий год — чтобы все были здоровы», — заявил Фетисов.

Ранее он рассказал, чего он ждет от российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина в 2025 году.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Владимир Потанин призвал Международную федерацию хоккея извиниться перед Россией.

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