Канада впервые за пять лет осталась без медалей МЧМ

Сборная Канады уступила команде Чехии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, проходящего в Швеции.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Чехия повела в первом периоде со счетом 2:0, шайбы забросили Якуб Штанцл и Томаш Цибулка. Канада сумела отыграться и сравнять счет во втором периоде — отличились Мэттью Вуд и Джейк Фурлонг. Победная шайба была заброшена за 11 секунд до финальной сирены, Штанцл оформил дубль, тем самым выведя чешскую сборную в полуфинал турнира.

За выход в финал Чехия сразится с национальной команды Финляндии, которая ранее обыграла Словакию со счетом 4:3, добившись победы в овертайме.

Канадская сборная выигрывала молодежный чемпионат мира 20 раз, в том числе становились чемпионами на трех из четырех последних турнирах. Канадцы — действующие чемпионы мира. Команда впервые за пять лет осталась без каких-либо медалей турнира.

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