Президент футбола Украины не стал помогать попавшемуся на допинге футболисту

Журналист Бурбас: Шевченко не стал помогать Мудрику с допинг-скандалом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проигнорировал просьбу футболиста сборной страны и лондонского «Челси» Михаила Мудрика о помощи в допинг-скандале. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

«Растерянный Мудрик, когда проба дала «красный свет», стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Очень удивила их разная реакция. Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего», — заявил журналист.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2023/24 провел 31 матч, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После не самого удачного начала сезона-2024/25 он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола. 19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком.

Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее тренер сборной Украины отреагировал на допинг-скандал Мудрика.