Навка: при всей любви к Щербаковой на Олимпиаде вся страна болела за Валиеву

Навка заявила, что на ОИ в Пекине вся страна болела за Валиеву

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что вся Россия на Олимпиаде 2022 года в Пекине болела за Камилу Валиеву, передает Sport24.

«Тогда вся страна болела за Валиеву. При всей любви к Щербаковой — она невероятная, с ней так легко, такая нежная, такая умная, просто интеллигентная», — сказала Навка.

После командного олимпийского турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Положительный тест Валиева сдала на чемпионате России. Она была допущена до олимпийского личного турнира, где заняла четвертое место. Победительницей стала Анна Щербакова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в Госдуме рассказали, надо ли Валиевой возвращаться в спорт.