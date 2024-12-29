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Экс-футболист «Спартака» ответил на вопрос о работе главного тренера команды

Экс-футболист «Спартака» Филимонов о Станковиче: все оценивается в конце сезона
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов заявил, что сейчас рано оценивать работу главного тренера команды Деяна Станковича, передает «РБ Спорт».

«Правильно ли «Спартак» поменял Абаскаля на Станковича? Все оценивается по окончании сезона. Задача «Спартака» — чемпионство, если выполнят задачу, значит, правильно. Если нет, другой вопрос», — сказал Филимонов.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

Ранее был Назван худший тренер в истории «Спартака».

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