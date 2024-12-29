Тарасова одним словом отреагировала на гол Овечкина в первом матче после травмы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на первый гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после перелома ноги, передает ТАСС.

«У человека талант, очень простое слово — талант», — сказала Тарасова.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Первым матчем для российского хоккеиста после травмы стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся в ночь на 29 декабря. Овечкин забросил шайбу в матче, поразив пустые ворота соперников.

До конца 2024 года «Вашингтон» проведет еще два матча. 30 декабря в 1:00 по московскому времени «столичные» сыграют с «Детройт Рэд Уингз», а на следующий день в 20:30 мск «Вашингтон» сразится с «Бостон Брюинз».

Ранее Александр Семин оценил игру Овечкина после травмы.