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«Безумное путешествие»: в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным

Форвард «Вашингтона» Уилсон сравнил Овечкина с рок-звездой после его возвращения

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон восхитился своим одноклубником, российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным после его возвращения на лед. Слова хоккеиста приводит официальный сайт команды.

«Все в воодушевлении, мы тоже. Когда он выходит на лед, люди взбираются друг на друга, чтобы снять видео с ним. Он увлекает хоккейный мир в это безумное путешествие, он настоящая рок-звезда! Молоток, и мы его любим», — заявил Уилсон.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил пустые ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

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