Экс-игрок сборной России ради супруги купил жилье в другой стране

Бывший футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что купил жилье в другой стране.

Форвард опубликовал Stories с двумя бокалами шампанского и подписал «Отмечаем новоселье». На фотографии также была надпись «Дубай». Покупку недвижимости также подтвердила его супруга Лариса.

«Теперь наш второй дом. У меня была мечта, и мы ее осуществили», — написала она, выложив фото из той же локации.

Со своей супругой футболист познакомился, когда им было по 12 лет. Они поженились в 2001 году, в браке у пары родились три дочери.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

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